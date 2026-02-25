Sci alpino in diretta | Brignone e Goggia tornano in pista a Soldeu

Brignone e Goggia sono tornate a sciare a Soldeu per la prima discesa libera della Coppa del Mondo femminile 2025-2026, dopo alcune settimane di allenamenti intensi. La gara ha attirato l'attenzione degli appassionati che aspettavano con ansia il loro ritorno in pista. La competizione si è svolta su piste tecniche e veloci, con molte attese sui risultati delle due campionesse italiane. La giornata ha regalato emozioni e sorprese ai tifosi presenti.

La discesa libera femminile a Soldeu inaugura la settimana di Coppa del Mondo femminile 2025-2026, offrendo una lettura chiara sui protagonisti dopo i recenti successi olimpici. Il turno andorrano si concentra sulle discipline veloci e presenta un programma serrato, che mescola velocità, tecnica e costanza delle atlete impegnate a dare il massimo su una pista impegnativa. Il fine settimana di Soldeu partirà venerdì alle 11:00 con la discesa libera femminile, seguito dal SuperG di sabato 28, recupero della prova non disputata a Zauchensee, e si chiuderà domenica 1 marzo con un secondo SuperG, con inizio alle 10:15.