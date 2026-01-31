LIVE Sci alpino SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA | pista pericolosa Brignone e Goggia devono fare attenzione!

Le atlete italiane Brignone e Goggia scendono in pista per la prova di SuperG a Crans Montana. La pista si presenta difficile e scivolosa, e le due devono mantenere alta attenzione per evitare incidenti. La gara si svolge questa mattina e gli spettatori seguono con trepidazione, aspettando di scoprire chi riuscirà a conquistare il miglior tempo. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

Il programma e la startlist del superG femminile di Crans Montana Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile in programma a Crans Montana (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.00, ci saranno 50 atlete da 15 Paesi. In casa Italia saranno otto le azzurre al via della gara odierna sulle 50 partenti: Roberta Melesi scatterà col 2, Elena Curtoni con l'8, Federica Brignone col 9, Sofia Goggia col 13, Laura Pirovano col 20, Asja Zenere col 33, Nicol Delago col 42 e Nadia Delago col 46.

