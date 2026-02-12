LIVE Sci alpino superG femminile Olimpiadi in DIRETTA | tornano Brignone e Goggia I pettorali di partenza

Questa mattina a Cortina d’Ampezzo si tiene il superG femminile delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Le atlete scenderanno in pista a partire dalle 11, con grandi attese per le riprese di Federica Brignone e Sofia Goggia, tornate in gara dopo alcuni infortuni. La partenza è prevista con i pettorali di sempre e gli appassionati seguono con attenzione ogni aggiornamento sulla corsa delle azzurre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la startlist del superG femminile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile di sci alpino in programma a Cortina d’Ampezzo (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la gara si disputerà a partire dalle ore 11.30. Le quattro azzurre al cancelletto di partenza saranno Laura Pirovano, che scatterà con il pettorale numero 2, Federica Brignone, che prenderà il via con il 6, Sofia Goggia, che partirà con il 9, ed Elena Curtoni, che scenderà con l’ 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: tornano Brignone e Goggia. I pettorali di partenza Approfondimenti su Cortina Ampezzo LIVE Sci alpino, SuperG Zauchensee 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia deve reagire. I pettorali di partenza Segui in tempo reale lo Sci alpino, SuperG di Zauchensee 2026. LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia per il riscatto. I pettorali di partenza In questa pagina troverete la cronaca in tempo reale della gara di Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cortina Ampezzo Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, SuperG maschile Olimpiadi in DIRETTA: Von Allmen verso il terzo oro. Delusione Franzoni; SuperG maschile: Italia, che delusione. Paris cade, Franzoni solo sesto. Vince Von Allmen; RECAP! SuperG maschile: Franzoni 6°, che iella Paris! È tris di Von Allmen; Olimpiadi 2026 Milano Cortina, Von Allmen oro in superG: Franzoni 6°, cade Paris. LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: Italia all’attacco, Federica Brignone sogna una magiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del superG femminile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live ... oasport.it LIVE Sci alpino, SuperG maschile Olimpiadi in DIRETTA: Von Allmen verso il terzo oro. Delusione FranzoniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.42 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 12.41 ... oasport.it ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Sci alpino, Italia giù dal podio nel superG maschile: al momento 6° Giovanni #Franzoni, out Dominik #Paris #SkySport #MilanoCortina2026 x.com Sci Alpino | Recupero Gare | Indicative Ragazzi SG | 13.02 | Monte Pora News Completa - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.