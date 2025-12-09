Frontale tra auto e bus con a bordo studenti incidente a Maniago Pordenone | un morto

(Adnkronos) – Un uomo è morto oggi a Maniago (Pordenone) nello scontro frontale tra la sua auto e un autobus interurbano della Atap con a bordo una quindicina di studenti.   L’incidente è accaduto lungo la strada regionale 464 di Spilimbergo che è stata chiusa per permettere i soccorsi. I vigili del fuoco hanno impiegato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

