La scia di sangue e lamiere sulle arterie emiliane non accenna a fermarsi. Nella serata di ieri, l’autostrada A14 è stata teatro di un nuovo, drammatico scontro all’altezza di Poggio Grande, nel territorio di Castel San Pietro Terme. Erano passate da poco le 22 quando un furgone, che procedeva a velocità sostenuta in direzione sud, ha violentemente tamponato un’autovettura che lo precedeva. L’impatto è stato devastante, ma a rendere il bilancio davvero tragico è la condizione di uno dei passeggeri coinvolti: un bimbo di appena due mesi, le cui condizioni sono apparse disperate fin dai primi istanti dopo l’urto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schianto tra furgone e auto, a bordo bimbo piccolo. Bilancio gravissimo

