Scelto il nuovo direttore del Louvre dopo il futuro del secolo | ecco chi è

Il Museo del Louvre ha un nuovo direttore: Christophe Leribault, presidente della Reggia di Versailles, è stato formalmente nominato, come annunciato al termine del consiglio dei ministri. Al contempo, Annick Lemoine, che dirige il Petit Palais, è stata nominata al Museo di Orsay. La nomina del nuovo direttore del Louvre è giunta all'indomani delle dimissioni del predecessore, Laurence des Cars, finita nell'occhio del ciclone dopo il clamoroso furto dei gioielli della corona francese in pieno giorno, lo scorso 19 ottobre, e tutte le mancanze in termini di sicurezza, oltre al contenzioso aperto con il personale del museo, regolarmente in sciopero. Durante la conferenza stampa di rito al termine del consiglio dei ministri del mercoledì, Maud Bregeon, portavoce del governo, ha annunciato che l'attuale presidente della Reggia di Versailles, Leribault - nominato nel 2024 per succedere a Catherine Pegard - è stato scelto per succedere a Laurence des Cars. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Si è arresa la direttrice del Louvre, le dimissioni dopo una serie di «avvenimenti infausti»: il disastro del museo dopo il furto del secoloLaurence des Cars lascia la direzione del Louvre a causa di una serie di eventi negativi, tra cui il furto di un’opera prestigiosa.

