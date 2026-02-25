Christophe Leribault è il nuovo direttore del Louvre

Il Louvre ha un nuovo direttore dopo le dimissioni di Laurence des Cars, che ha rinunciato all’incarico dopo i disastri e le polemiche degli ultimi mesi. Alla guida del museo parigino – che sta vivendo un momento decisamente difficile – subentra Christophe Leribault, attuale direttore della Reggia di Versailles, altra importantissima istituzione transalpina. Storico dell’arte e conservatore generale, avrà il compito di «mettere in sicurezza, modernizzare e portare a termine il progetto Louvre – Nouvelle Renaissance». Laurence des Cars (Ansa). Non solo il furto dei gioielli della Corona: gli ultimi disastrosi mesi del Louvre. Il clamoroso furto dei gioielli della Corona d’epoca napoleonica, avvenuto il 19 ottobre 2025 in pieno giorno, è stato l’episodio più clamoroso – in negativo – della gestione Des Cars, iniziata nel 2021. Ma di recente è emersa anche una maxi-frode riguardante visite guidate e biglietti, che prevedeva il riutilizzo dei ticket per persone diverse o la rivendita a prezzi maggiorati, grazie a contatti interni per aggirare i controlli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Christophe Leribault, presidente della Reggia di Versailles e ex presidente del Musée d'Orsay fino al 2024, assume il ruolo di nuovo direttore del Museo del Louvre.

