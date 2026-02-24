Si è arresa la direttrice del Louvre le dimissioni dopo una serie di avvenimenti infausti | il disastro del museo dopo il furto del secolo

Laurence des Cars lascia la direzione del Louvre a causa di una serie di eventi negativi, tra cui il furto di un’opera prestigiosa. La sua decisione arriva dopo che il museo ha subito danni e problemi di sicurezza. La sua nomina nel 2021 aveva portato nuove idee, ma le difficoltà recenti hanno portato alla sua scelta di dimettersi. La direzione del museo è ora senza guida, mentre si cerca una soluzione.

Il Louvre perde la sua guida. Laurence des Cars, nominata nel 2021 e prima donna a dirigere il colosso parigino, con l’intento di svecchiare l’immagine del museo, ha rassegnato le dimissioni nelle mani di Emmanuel Macron. Una decisione che arriva al culmine di un periodo nero per l’istituzione, segnato da falle nella sicurezza e scandali che hanno minato la credibilità internazionale del museo. Uno fra tutti: il maxi furto dei gioielli della Corona dello scorso ottobre. L’Eliseo ha fatto sapere che il Capo dello Stato ha accettato la rinuncia, definendola un « atto di responsabilità ». Il furto del secolo e l’annus horribilis. 🔗 Leggi su Open.online

Scandalo Louvre: Parlamento all’attacco dopo il più grande furto della storia del museoIl Parlamento ha avviato un’indagine dopo che si è verificato il più grande furto nella storia del Louvre, avvenuto quattro mesi fa.

Scandali e colpo al Louvre, si dimette la direttrice del museoLaurence des Cars lascia la direzione del Louvre dopo il furto avvenuto lo scorso ottobre, che ha messo in discussione la sicurezza del museo.

Si è arresa la direttrice del Louvre, le dimissioni dopo una serie di «avvenimenti infausti»: il disastro del museo dopo il furto del secoloFatale il maxi-furto dei gioielli della Corona dello scorso ottobre. Dopo averla difesa dalle polemiche, il presidente Macron ha dovuto accettare le sue dimissioni ... open.online

