Sindaco a rischio dopo 2 mesi | il ricorso di Scegliamo Monteforte

A meno di due mesi dalle elezioni comunali di Monteforte Irpino, la validità del risultato potrebbe essere messa in discussione. Il ricorso presentato da Paolo De Falco, leader di “Scegliamo Monteforte”, riguarda presunte irregolarità nelle sezioni di voto, e potrebbe portare a un nuovo scrutinio o a un possibile ripetersi delle elezioni. La situazione richiede attenzione e riflette le delicate questioni legate alla trasparenza elettorale.

Tempo di lettura: 2 minuti A meno di due mesi dalle elezioni amministrative, il Comune di Monteforte Irpino potrebbe tornare alle urne dopo lelezione a sindaco di Fabio Siricio, al netto del ricorso presentato dal principale competitor Paolo De Falco a capo di “Scegliamo Monteforte”, sconfitto per soli 32 voti- “ In 5 sezioni su 8 sono emerse gravi incongruenze nei verbali e nei conteggi delle schede. Irregolarità che mettono in dubbio la correttezza del risultato e che rendono necessario l’intervento del TAR per ristabilire trasparenza e verità democratica. Il ricorso presentato in relazione all’esito elettorale non rappresenta né un atto polemico né una reazione emotiva, ma un passaggio istituzionalmente doveroso verso chi si è impegnato con serietà e responsabilità nel percorso elettorale e, soprattutto, verso i 2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

