Scegliamo Monteforte | Basta bugie sul ricorso gli elettori vogliono la verità

Da avellinotoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La lotta tra le due fazioni a Monteforte-Vicentino si fa sempre più accesa. Gli elettori sono stanchi delle parole vuote e chiedono chiarezza sui ricorsi e le decisioni giudiziarie. I sostenitori di

Riteniamo doveroso ristabilire alcuni elementi di verità nell’interesse della comunità montefortese, affinché il dibattito pubblico resti ancorato ai fatti, al diritto e al rispetto delle istituzioni, evitando letture fuorvianti che rischiano solo di creare confusione.Innanzitutto, il ricorso non.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Monteforte Vicentino

Sindaco a rischio dopo 2 mesi: il ricorso di “Scegliamo Monteforte”

A meno di due mesi dalle elezioni comunali di Monteforte Irpino, la validità del risultato potrebbe essere messa in discussione.

Il ricorso elettorale di "ScegliAmo Monteforte": una salvaguardia della legalità e della trasparenza

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.