Intrappolato in una escape room dopo un furto ma stavolta non è un gioco | giovane arrestato col complice

Da palermotoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane è stato arrestato insieme a un complice dopo aver tentato un furto in una vetreria. Dopo aver rubato due trapani, i due hanno cercato di forzare l’ingresso di una escape room, ma uno di loro è rimasto accidentalmente intrappolato all’interno. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di sbloccare la situazione e di arrestare i responsabili. La vicenda evidenzia i rischi di operazioni criminali mal pianificate.

Avrebbero rubato due trapani in una vetreria per poi forzare la porta di una “escape room” dove però uno di loro è rimasto intrappolato. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi due ragazzi di 21 e 23 anni (A. G. e A. A. le iniziali) accusati di un furto in un’attività commerciale di via Ugo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

