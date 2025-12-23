Da Scary Movie a Kang | come inclusività forzata paura del backlash e prodotti sicuri stanno impoverendo cinema e serie tv

L’industria cinematografica e televisiva sta attraversando una fase di trasformazione che, tra inclusività forzata e timore di backlash, rischia di impoverire la qualità delle produzioni. La pressione verso la diversità obbligatoria e il rispetto del politically correct spesso prevalgono sulla narrazione autentica, portando a una standardizzazione che può limitare la creatività e l’originalità. Questo fenomeno contribuisce a una perdita di vitalità e innovazione nel settore.

Hollywood sta morendo di noia: la forma (diversity obbligatoria, politically correct, paura del rischio) ha preso il sopravvento sulla sostanza. Da Scary Movie a Kang, una critica sincera al cinema e alle serie di oggi. In questo articolo analizziamo come Hollywood, dalle commedie parodistiche ai blockbuster Marvel, sia passata da un’era di libertà creativa e rischio a una fase in cui la priorità è non offendere nessuno. Dal caso Scary Movie al sacrificio di Kang nell’MCU, vediamo esempi concreti, il prezzo pagato e una possibile via d’uscita. L’esempio perfetto: Scary Movie e la libertà perduta. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

