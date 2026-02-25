Scappa all’alt in scooter e provoca un incidente | addosso aveva hashish e cocaina denunciato

Un giovane che scappa in scooter e provoca un incidente è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver tentato di nascondere sostanze stupefacenti. Durante il controllo, sono stati trovati hashish e cocaina nelle sue tasche e nel veicolo. La fuga e il successivo incidente hanno attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di intervenire. Il ragazzo è stato denunciato per possesso di droga e resistenza. La vicenda si è conclusa con il suo accompagnamento in commissariato.

Brugherio (Monza Brianza), 25 febbraio 2026 – Una fuga a tutto gas fra due città per nascondere gli ovuli di cocaina. Tutto comincia alle 18.00 circa dell'altro giorno, quando una pattuglia della polizia locale di Brugherio, durante un controllo di polizia stradale in viale Lombardia, una delle lunghe strade a grande scorrimento del paese, decide di intimare l'alt a uno scooter Yamaha T-Max, in quanto, da apparecchiatura elettronica in dotazione, risultava in circolazione sprovvisto di assicurazione e revisione. Il conducente, risultato poi un ragazzo di origine marocchina ma di nazionalità spagnola di 22 anni, ha proseguito però la marcia, dandosi alla fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

