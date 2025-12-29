Prato | non si ferma all’alt e contromano provoca tamponamento Denunciato 26enne

A Prato, un giovane di 26 anni è stato denunciato dalla polizia municipale per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, non rispettando l’alt, ha imboccato contromano causando un tamponamento. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua identificazione e alle conseguenti formalità. L’episodio evidenzia l’importanza del rispetto delle norme stradali per la sicurezza di tutti.

Un ragazzo di 26 anni è stato denunciato a Prato dalla polizia municipale per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane non si è fermato all'alt ed è fuggito contromano provocando un tamponamento L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

