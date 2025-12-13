Pallanuoto femminile la SIS Roma vince e si qualifica ai quarti di Champions League
Nel quarto turno della fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile, la SIS Roma si aggiudica la qualificazione ai quarti di finale grazie alla vittoria nei Paesi Bassi. Mentre Rapallo e Spandau proseguono con speranze ancora vive, L’Ekipe Orizzonte vede complicarsi il percorso dopo la sconfitta in Spagna.
Alterne fortune per le formazioni italiane impegnate nel quarto turno della fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile: la SIS Roma vince nei Paesi Bassi e si qualifica ai quarti di finale, mentre il Rapallo piega lo Spandau e tiene vive le speranze di qualificazione, infine si complica notevolmente il cammino de L’Ekipe Orizzonte, sconfitto in Spagna dal Sabadell. Nel Gruppo D la SIS Roma passa in casa delle neerlandesi del ZV De Zaan, sconfitte per 13-15 (2-6, 4-3, 2-2, 5-4) e si qualifica aritmeticamente ai quarti di finale, portandosi a +6 sulle avversarie odierne, ma col vantaggio negli scontri diretti, a due turni dal termine. Oasport.it
Pallanuoto femminile, Rapallo e SIS Roma in testa alla Serie A1 al termine del girone d’andata - In attesa del recupero tra Orizzonte e Bogliasco, fissato per mercoledì 10 dicembre, si disputa la nona ed ultima giornata del girone d'andata della ... oasport.it
A1 F. Ottava giornata. Alle 20 gran finale con Roma-Rapallo - A Recco I'AGN Energia Bogliasco 1951 riceve la Smile Cosenza Pallanuoto, che quest'anno sembra aver ... federnuoto.it
Partite di pallanuoto del weekend: ESORDIENTI U12 maschile e femminile ?Sabato 13 dicembre, 18:45 Piscina comunale Dalmine, viale A. Locatelli 88, Dalmine (BG) ALLIEVI U16 maschile ?Sabato 13 dicembre, 19:00 Piscina comunale Romano di L - facebook.com facebook
Pallanuoto femminile, la SIS Roma ospita il Cosenza nell'anticipo di campionato Incontro infrasettimanale per la SIS Roma al Centro Fed ... agronline.it/sport/pallanuo… x.com
Scuola Pallanuoto Femminile SIS Roma