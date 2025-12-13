pallanuoto femminile la sis roma vince e si qualifica ai quarti di champions league

Nel quarto turno della fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile, la SIS Roma si aggiudica la qualificazione ai quarti di finale grazie alla vittoria nei Paesi Bassi. Mentre Rapallo e Spandau proseguono con speranze ancora vive, L’Ekipe Orizzonte vede complicarsi il percorso dopo la sconfitta in Spagna.

Alterne fortune per le formazioni italiane impegnate nel quarto turno della fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile: la SIS Roma vince nei Paesi Bassi e si qualifica ai quarti di finale, mentre il Rapallo piega lo Spandau e tiene vive le speranze di qualificazione, infine si complica notevolmente il cammino de L’Ekipe Orizzonte, sconfitto in Spagna dal Sabadell. Nel Gruppo D la SIS Roma passa in casa delle neerlandesi del ZV De Zaan, sconfitte per 13-15 (2-6, 4-3, 2-2, 5-4) e si qualifica aritmeticamente ai quarti di finale, portandosi a +6 sulle avversarie odierne, ma col vantaggio negli scontri diretti, a due turni dal termine. Oasport.it

Pallanuoto femminile, Rapallo e SIS Roma in testa alla Serie A1 al termine del girone d’andata - In attesa del recupero tra Orizzonte e Bogliasco, fissato per mercoledì 10 dicembre, si disputa la nona ed ultima giornata del girone d'andata della ... oasport.it