Scandalo scommesse in Turchia | coinvolti anche Galatasaray e Fenerbahce

Terremoto nel calcio turco: 35 arresti tra calciatori, dirigenti e arbitri Riecco il calcioscommesse, ma stavolta e per fortuna l’Italia non c’entra. Uno scandalo senza precedenti quello che ha travolto la Turchia. All’alba di questa mattina il blitz della polizia in 17 province che ha portato all’arresto di ben 35 persone tra calciatori, dirigenti e arbitri. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Le indagini della Procura si sono allargate a macchia d’olio dopo la squalifica di 101 calciatori da parte della Professionel Futbol Disiplin Kurulu, la Commissione Disciplinare del calcio professionistico. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Scandalo scommesse in Turchia: coinvolti anche Galatasaray e Fenerbahce

Leggi anche questi approfondimenti

Turchia, blitz della polizia: decine di arresti tra giocatori e arbitri per lo scandalo scommesse - facebook.com Vai su Facebook

#Turchia, scandalo #scommesse: in manette anche due calciatori di Fenerbahce e Galatasaray Vai su X

Scandalo scommesse in Turchia: coinvolti anche Galatasaray e Fenerbahce - Arrestato anche il difensore del Galatasaray e il capitano del Fenerbahce ... Segnala calciomercato.it

Scandalo scommesse in Turchia: 46 arresti e nomi eccellenti coinvolti - Scandalo scommesse in Turchia: arrestati 46 tra calciatori, dirigenti e arbitri. europacalcio.it scrive

Scandalo scommesse in Turchia: arrestati due calciatori di Fenerbahçe e Galatasaray - La Procura di Istanbul ha emesso mandati di arresto per decine di calciatori, dirigenti, arbitri e altri coinvolti nello scandalo scommesse. Segnala agimeg.it

Scandalo scommesse in Turchia: arrestati anche giocatori di Fenerbahce e Galatasaray - Come rivelato dalle agenzie di stampa turche, prosegue lo scandalo legato alle scommesse nel calcio. Come scrive tuttojuve.com

Turchia, scandalo scommesse: in manette giocatori ed arbitri, coinvolti anche Fenerbahce e Galatasaray - 102 giocatori già squalificati, 150 i direttori di gara nel mirino della Procura di Istanbul ... Come scrive msn.com

Scandalo scommesse in Turchia, decine di arresti tra giocatori e arbitri: blitz della polizia, in manette un calciatore del Fenerbahce e uno del Galatasaray - Blitz in 17 province al termine dell'inchiesta della Procura di Istanbul: 35 arresti tra calciatori, arbitri e dirigenti, coinvolti anche Fenerbahce e Galatasaray ... Da msn.com