Chili di eroina armi e cocaina | sei trafficanti in manette tra i coinvolti anche un monfalconese
C'è anche un monfalconese tra la banda di trafficanti di droga finiti nella rete della polizia di Nova Gorica, in Slovenia. A darne notizia è stata proprio la questura del comune sloveno, in occasione di una conferenza stampa che ha presentato gli esiti di una vasta indagine sulla criminalità. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Bolognina, scacco allo spaccio. In cantina 2 chili e mezzo di eroina. Grossista arrestato dai carabinieri
Narcotraffico dal Pakistan. Sequestrati 13 chili di eroina scattano sette arresti
In auto con la moglie, i figli e 10 chili di eroina: spacciatore fermato alla barriera di Melegnano
Guardia di Finanza: oltre 700 chili di permanganato di potassio nel porto. Era destinato alla produzione di cocaina ed eroina. #permanganato #potassio #droga #guardiadifinanza - facebook.com Vai su Facebook
Armi, munizioni e sei chili di droga nei vani condominiali: doppio sequestro a Napoli - Armi, munizioni e sei chili di droga nei vani condominiali: doppio sequestro dei carabinieri nel quartiere Scampia a Napoli ... Come scrive ilgiornalelocale.it
