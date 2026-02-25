Scaletta seconda serata Sanremo | Achille Lauro gli atleti olimpici e le Nuove Proposte Decide il televoto

La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 vedrà nuovamente protagonisti sul palco dell'Ariston solo metà dei concorrenti in gara. Solo 15 big, infatti, canteranno ancora la loro canzone. Oggi, mercoledì 25 febbraio, ci sarà la seconda serata della kermesse più attesa dell'anno. Scopriamo la scaletta della seconda serata Scaletta mercoledì 25 febbraio I 30 big in gara si sono esibiti in quest'ordine nella prima serata Ditonellapiaga - Che fastidio, testo e significato Michele Bravi - Prima o poi, testo e significato Sayf - Tu mi piaci tanto, testo e significato Mara Sattei - Le cose che non sai di me, testo e significato Dargen D'Amico - Ai Ai, testo e significato Arisa - Magica favola, testo e significato Luchè - Labirinto, testo e significato Tommaso Paradiso - I romantici, testo e significato Elettra Lamborghini - Voilà, testo e significato Patty Pravo - Opera, testo e significato Samurai Jay - Ossessione, testo e significato Raf - Ora, testo e significato J-Ax - Italia Starter Pack, testo e significato Fulminacci - Stupida sfortuna, testo e significato Levante - Sei tu, testo e significato Fedez & Masini - Male necessario, testo e significato Ermal Meta - Stella stellina, testo e significato Serena Brancale - Qui con me, testo e significato Nayt - Prima che, testo e significato Malika Ayane - Animali notturni, testo e significato Eddie Brock - Avvoltoi, testo e significato Sal Da Vinci - Per sempre sì, testo e significato Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare, testo e significato Tredici Pietro - Uomo che cade, testo e significato Bambole Di Pezza - Resta con me, testo e significato Chiello - Ti penso sempre, testo e significato Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta, testo e significato Leo Gassmann - Naturale, testo e significato Francesco Renga - Il meglio di me, testo e significato Lda & Aka 7even - Poesie clandestine, testo e significato Come funzionano il voto e la classifica Solo 15 degli artisti in gara si esibiranno mercoledì 25 febbraio, mentre la restante parte dei concorrenti torneranno sul palco giovedì 26 febbraio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Scaletta seconda serata Sanremo 2026, 15 cantanti in gara: sul palco Lillo, Pilar Fogliati e Achille LauroL'organizzazione del Festival di Sanremo 2026 ha annunciato la scaletta della seconda serata, con 15 cantanti pronti a salire sul palco.

Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore della seconda serataAchille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026.

Achille Lauro Greatest Hits 2026 - The Best Songs of Achille Lauro - Achille Lauro canzoni 2026

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: ospiti e cantanti in gara; La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026: cantanti, orari e conduttori di stasera; La scaletta e il programma della seconda serata di Sanremo; Sanremo 2026: scaletta e ospiti della seconda serata.

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026: cantanti, orari e conduttori di staseraLa scaletta di Sanremo 2026. Stasera la seconda serata del Festival: ecco chi canta, orari, conduttori e ospiti. Spazio anche alle Nuove proposte ... corriere.it

Sanremo 2026 in diretta. Scaletta, cantanti e ultime news sulla seconda serata. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta. Scaletta, cantanti e ultime news sulla seconda serata. LIVE ... tg24.sky.it

Seconda serata Sanremo: il programma, ospiti e co-conduttori – LA DIRETTA Quindici big sono pronti a tornare in gara. Accanto a Carlo Conti anche Lillo e Achille Lauro - facebook.com facebook

Achille Lauro sulle note di ‘Incoscienti giovani’ fa cantare tutta l’Arena di Verona, concludendo così la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 x.com