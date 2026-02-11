Pilar Fogliati a Sanremo 2026 sarà ospite della seconda serata | co-conduttori Lillo e Achille Lauro

Pilar Fogliati sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, in programma mercoledì 25 febbraio. L’annuncio è arrivato da Carlo Conti durante la conferenza stampa, in collegamento con La Pennica. La giovane attrice accompagnerà i co-conduttori Lillo e Achille Lauro, che già fanno parlare di sé. La presenza di Fogliati si aggiunge alle sorprese di questa edizione, senza ancora sapere se reciterà o canterà sul palco.

