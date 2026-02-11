Pilar Fogliati co-conduttrice di Conti a Sanremo 2026 con Achille Lauro e Lillo nella serata del 25 febbraio

Pilar Fogliati ha preso il comando della serata di Sanremo 2026, affiancando Achille Lauro e Lillo. L’attrice italiana ha condotto insieme a loro la prima parte della gara, mostrando sicurezza e spontaneità. La serata si è aperta con un ritmo vivace, e il pubblico ha mostrato entusiasmo per la presenza della Fogliati sul palco. La sua performance ha lasciato un’impressione positiva, e ora si attende di vedere come si svilupperà il festival nelle prossime serate.

Carlo Conti ha annunciato che l'attrice Pilar Fogliati è la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, in programma mercoledì 25 febbraio. L'attrice, volto noto di numerose fiction Rai, sarà affiancata da Achille Lauro e Lillo. La presenza dell'artista non sembra essere in sostituzione del comico Andrea Pucci, che era stato annunciato come uno dei co-conduttori della terza serata della kermesse musicale, insieme a Laura Pausini. L'annuncio di Carlo Conti sul Festival di Sanremo 2026 Durante la puntata dell'11 febbraio de La Pennicanza su Radio2, condotta da Fiorello, Carlo Conti ha annunciato la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 nella serata di mercoledì 25 febbraio.

