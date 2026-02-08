È morto Nathan Smith il figlio del rapper statunitense Lil Jon ritrovato in uno stagno vicino casa sua Il padre addolorato | Era una persona di rara gentilezza

È morto Nathan Smith, il figlio del rapper Lil Jon. Il giovane, conosciuto come DJ Young Slade, è stato trovato senza vita in uno stagno vicino alla sua casa. La notizia ha sconvolto il mondo della musica: il padre, distrutto dal dolore, ha raccontato di lui come di una persona di rara gentilezza. Nessuna spiegazione ufficiale sulla causa della morte, ma il lutto è già grande tra amici e fan.

Lutto nel mondo della musica. È morto a soli 27 anni Nathan Smith, noto con il nome d'arte DJ Young Slade e figlio del rapper statunitense Lil Jon. Il corpo del giovane è stato ritrovato in uno stagno nei pressi della sua abitazione a Milton, città della Georgia situata a circa 50 chilometri a nord di Atlanta. Le autorità locali hanno escluso, al momento, il coinvolgimento di terzi. La causa del decesso non è stata resa nota. Nathan Smith era stato segnalato come scomparso martedì mattina, dopo essere stato visto uscire improvvisamente dalla sua abitazione intorno alle ore 6. La polizia aveva riferito che il giovane poteva trovarsi in stato di disorientamento e necessitare di assistenza.

