Okgiorgio annuncia l’Italia Tour 2026 le date e i biglietti

okgiorgio annuncia il suo ritorno nei club con l’ Italia Tour 2026, una nuova serie di appuntamenti che segna l’inizio del suo prossimo capitolo live. Dopo un anno che lo ha portato a essere tra i protagonisti di molti festival italiani, palchi europei e una serie di date sold out, okgiorgio annuncia il suo ritorno nei club con l’ Italia Tour 2026: una nuova serie di appuntamenti che segna l’inizio del suo prossimo capitolo live. Con un linguaggio personale e riconoscibile, che unisce elettronica e musica suonata, e un’estetica eclettica ed essenziale, okgiorgio porta nei club uno spettacolo costruito sulla relazione diretta con il pubblico e su un sound che alterna una sorprendente energia a momenti più introspettivi e raccontati, come in alcuni episodi del recente ko mixtape. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

