Riccardo Cocciante annuncia il tour per l’estate 2026 le date e i biglietti

Riccardo Cocciante ha annunciato il suo tour estivo per il 2026, portando la sua musica in alcune delle location all'aperto più affascinanti d’Italia. L’artista regalerà ai fan concerti imperdibili, con date e biglietti disponibili per un’estate all’insegna della musica dal vivo e delle emozioni.

Dopo lo straordinario successo ottenuto con il tour Io.Riccardo Cocciante, terminato lo scorso settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, Riccardo Cocciante torna live in alcune delle location all'aperto più suggestive d'Italia. La tournée Io.Riccardo Cocciante nel 2026 partirà il 20 giugno dal Parco San Valentino di Pordenone e si concluderà il 12 settembre 2026 allo Sferisterio di Macerata, toccando luoghi che coniugano storia, emozione e arte. Il tour sarà in scena in Italia nell'anno in cui il Maestro celebrerà i suoi 80 anni, diventando così un'occasione speciale per ascoltare dal vivo e ripercorrere i brani di uno degli artisti e compositori più celebri nel Mondo.

