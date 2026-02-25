LIVE Scandicci-Novara 3-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-21 le toscane portano la sfida al golden set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 MOOOOONSTEEER BLOOOCK NWAKALOOOR!! La centrale di Scandicci vince il duello con Bonifacio murandole il primo tempo. 1-0 Diagonale di Franklin da posto 4. GOLDEN SET Ricordiamo che il golden set non è altro che un tie-break: le due squadre si giocano un parziale a 15 con in palio la qualificazione ai quarti di finale della Cev Champions League 20252026. Scandicci ora ha dalla sua l’inerzia della partita essendo riuscita a ribaltare una situazione quasi compromessa. Novara dovrà provare a resettare quanto successo negli ultimi minuti per duellare fino all’ultimo pallone. Novara ha cambiato passo in questo quarto set tornando a forzare al servizio e a prendersi rischi. Le piemontesi si sono portate avanti sul 18-15 ma hanno sentito la pressione subendo un parziale di 7-0 con tre errori in attacco ed una ricezione sbagliata. 🔗 Leggi su Oasport.it

Scandicci - Novara Maja - Antropova Bosetti - Ruddins Weitzel - Nwakalor Castillo Cambi - Tolok Ishikawa - Alsmeier Bonifacio - Squarcini De Nardi

