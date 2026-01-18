Savino del Bene Volley battuta al tie break Novara nel big match di giornata

Nel match di oggi, Savino del Bene Volley ha ottenuto una vittoria al tie break contro Igor Gorgonzola Novara, con il risultato di 3-2. La sfida è stata equilibrata e combattuta fino all’ultimo set, dimostrando l’intensità e il livello di questa partita. Entrambe le squadre hanno mostrato grande impegno, contribuendo a un confronto appassionante e di alto livello nel campionato di volley femminile.

Savino Del Bene Volley – Igor Gorgonzola Novara: 3-2 (25-17, 25-20, 19-25, 24-26, 15-11) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi (L2) n.e., Bechis, Skinner 14, Castillo (L1), Ruddins, Franklin n.e., Ribechi 1, Bosetti 11, Ognjenovic 2, Mancini n.e., Graziani 17, Nwakalor 1, Antropova 21, Weitzel 13. All.: Gaspari. IGOR GORGONZOLA NOVARA: Van Avermaet 8, Cambi 2, Herbots 12, Squarcini 10, De Nardi (L1), Leonardi (L2), Alsmeier 11, Ishikawa 1, Carraro, Baijens n.e., Tolok 24, Costantini n.e., Melli. All: Bernardi. ARBITRI: Carcione – Rocco FIRENZE – Davanti al tutto esaurito del Pala BigMat, la Savino Del Bene Volley vince al tie-break il big match della ventesima giornata di serie A1 contro la Igor Gorgonzola Novara. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Savino Del Bene, impresa a Novara: vittoria al tie break in rimonta Leggi anche: Savino Del Bene Scandicci, il successo al tie break con Vallefoglia vale la Final Four di Coppa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il VakifBank interrompe la nostra striscia di vittorie; Ritorno alla vittoria! Successo 3-0 a Busto Arsizio; Savino del Bene Volley, battuta al tie break Novara nel big match di giornata; Serie A1 femminile 2025/26: risultati, tabellini e classifica dopo la sesta giornata di ritorno del campionato. Pallavolo A1F – Scandicci batte Novara dopo 5 set avvincenti, - break il big match della ventesima giornata di Serie A1 contro la Igor Gorgonzola Novara! ivolleymagazine.it

Impresa sfiorata per la Igor Volley: la Savino del Bene vince 3-2 - Dopo la sconfitta al tie break sul campo del Fenerbahce, la Igor Volley Novara deve arrendersi ancora una volta al set di spareggio. lavocedinovara.com

Savino Del Bene Volley supera Busto Arsizio 3-0 e centra il 17° successo in campionato - Dopo la battuta d’arresto accusata giovedì nella sfida di Champions League contro il VakifBank, la Savino Del Bene Volley reagisce e torna subito alla vittoria, superando 3- 055firenze.it

Savino Del Bene Volley - Foppapedretti Bergamo - facebook.com facebook

Savino Del Bene Volley Scandicci (@SDBVolley) on X x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.