Da juventusnews24.com 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Braida ha commentato la possibile acquisizione di Daniel Maldini, sottolineando come anche in un anno speciale si possano trovare nuove opportunità.

Braida: «Daniel Maldini alla Juventus? L’anno magico si può trovare anche così. Posso dirvi che questo ragazzo.». Le dichiarazioni del dirigente. Dalle notti europee con il grande Milan alle sfide di Serie C con il Ravenna di cui è vicepresidente: Ariedo Braida vive il calcio con la stessa immutata passione. E lo analizza su Tuttosport in una ricca intervista. LA PASSIONE IMMUTATA – « Sono un po’ teso, c’era il derby contro il Forlì. E si sa come sono queste partite, ti spingono sempre un po’ più in là. Sono tornato a Ravenna appositamente per il match, non potevo perdermelo. Sa come sono i derby ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

