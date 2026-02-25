Sardegna | 25 milioni per riformare pronto soccorso addio gettonisti

Sardegna: addio ai gettonisti, 25 milioni per riformare i pronto soccorso La Sardegna avvia una rivoluzione nei pronto soccorso con un piano ambizioso: addio ai medici gettonisti e via ai contratti stabili. La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha presentato oggi in Consiglio Regionale il progetto che prevede 25 milioni di euro di risorse nazionali per il triennio 2023-2025. L’obiettivo è garantire continuità e qualità dell’assistenza, soprattutto nelle aree periferiche, dove la carenza di personale è più critica. La transizione sarà graduale: entro fine febbraio i medici esterni per i codici minori lasceranno il servizio, mentre per i codici maggiori la sostituzione si completerà entro giugno. Un concorso pubblico, gestito da ARES, punta a stabilizzare i liberi professionisti attualmente in servizio, ma le candidature si concentrano nei centri urbani, lasciando scoperti i presidi più piccoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

