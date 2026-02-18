Medici ' gettonisti' in pronto soccorso c' è chi è d' accordo | La priorità è curare i cittadini

Il pronto soccorso del Policlinico di Foggia ha chiamato medici a gettone per gestire l’afflusso di pazienti, e alcuni sono favorevoli a questa soluzione. La decisione nasce dalla difficoltà di trovare medici disponibili a tempo pieno, soprattutto nelle ore di punta. Un esempio concreto: alcuni specialisti sono stati ingaggiati per coprire turni specifici, garantendo così un’assistenza più rapida.

La posizione di Fials Foggia. Achille Capozzi: "Una scelta di pragmatismo e responsabilità. Non possiamo più permetterci il lusso di fare accademia mentre i cittadini foggiani soffrono in sala d'attesa" C'è chi approva la scelta di ricorrere ai medici 'a gettone' per le esigenze del pronto soccorso del Policlinico di Foggia. Ad appoggiare la decisione del commissario straordinario Giuseppe Pasqualone - largamente criticata da Anaao Assomed - vi è la Fials Foggia, con il segretario provinciale Achille Capozzi. "È una posizione netta di pragmatismo e responsabilità, a favore della decisione assunta dal Commissario Straordinario, Giuseppe Pasqualone.