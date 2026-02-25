sarah logan annuncia il ritiro mondo del wrestling

Lotta, pubblico e luci del palcoscenico hanno accompagnato sarah logan per anni, ma di fronte a una nuova consapevolezza personale la protagonista ha intrapreso una svolta decisiva: rimettere al centro la famiglia e le radici, allontanandosi dal wrestling professionistico. La sua scelta definisce un nuovo capitolo della vita privata, segnato da stabilità, fede e una quotidianità legata all’agricoltura. Nel giugno 2025 sarah logan ha chiuso definitivamente la sua carriera da lottatrice, dopo un ritorno sul ring con l’identità di Valhalla. L’annuncio ha sancito l’interrimento delle attività sportive a tempo pieno e l’ingresso in una fase dedicata completamente alla vita domestica e alle nuove responsabilità." La trasformazione è partita subito dopo il primo addio alla WWE nel 2020, quando è scattata l’idea di una vita rurale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

