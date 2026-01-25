A Palmi, dal 12 al 22 febbraio 2026, si svolgerà la 42ª edizione dell’Ottava di Carnevale della Piana. L’evento, che si ripete ogni anno, rappresenta un’occasione per riscoprire le tradizioni locali attraverso una manifestazione che coinvolge la comunità, offrendo dieci giorni di eventi, colori e cultura. La festa resta un momento importante per valorizzare il patrimonio della zona e favorire il senso di appartenenza.

Palmi si prepara a vivere dieci giorni di festa, colori e tradizione con la 42ª edizione dell’Ottava di Carnevale della Piana, in programma dal 12 al 22 febbraio 2026. Un appuntamento ormai storico, considerato tra i più rappresentativi dell’identità culturale del territorio e capace ogni anno di richiamare pubblico da tutta la Calabria e non solo. La manifestazione è promossa dalla Pro Loco di Palmi, dall’ Associazione Culturale Per Palmi e dall’ Amministrazione Comunale, con la direzione artistica affidata ad Andrea Cogliandro Eventi. Un lavoro sinergico che punta a consolidare il ruolo dell’Ottava di Carnevale come evento di riferimento nel panorama delle tradizioni popolari del Sud Italia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - A Palmi dal 12 al 22 febbraio torna l’Ottava di Carnevale della Piana: al via la 42ª edizione

Carnevale 2026, dal 12 al 17 febbraio: tutte le date da Giovedì Grasso alle CeneriIl Carnevale 2026 si terrà dal 12 al 17 febbraio, coprendo il periodo da Giovedì Grasso alle Ceneri.

Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca: svelati i nomi dei carri per la 42ª edizioneIl Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca si avvicina alla sua 42ª edizione, con i preparativi ormai in fase avanzata.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Bolliti Misti vincono a Palmi, Vince 77-59 in una Partita Tiratissima; Alternativa Popolare: un Patto di Civiltà per gli animali. Ripepi: Dopo 12 anni di oblio firmato Falcomatà, ripartiamo insieme ai cittadini e alle associazioni; Rassegna stampa 24-01-2026 edizioni Calabria.

Palmi presentata la 42ª Ottava di Carnevale della Piana: dal 12 al 22 febbraio 2026 tra tradizione, spettacolo e identitàCarri allegorici, gruppi mascherati, laboratori, musica e cultura per una delle manifestazioni più iconiche della Calabria, promossa da Comune, Pro Loco e Associazione Per Palmi ... inquietonotizie.it

42ª OTTAVA DI CARNEVALE DELLA PIANA - DAL 12 AL 22 FEBBRAIO Dal 12 al 22 febbraio 2026 Palmi ospiterà la 42ª edizione dell’Ottava di Carnevale della Piana, uno degli eventi più rappresentativi della tradizione e dell’identità culturale del territorio. La - facebook.com facebook