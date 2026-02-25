Sanremo verso la seconda serata | attesa per l’ordine di uscita dei cantanti in gara Sul palco anche Achille Lauro Pilar Fogliati e Lillo

Dopo un esordio che potremmo definire non felicissimo, la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo prevede che sul palco dell’Ariston questa sera, mercoledì 25 febbraio, si esibiscano soltanto 15 dei 30 Big in gara. I restanti 15 concorrenti si esibiranno domani, giovedì 26 febbraio, ma saranno comunque protagonisti della serata in una veste insolita: saliranno, infatti, sul palco per presentare i propri colleghi, agendo come veri e propri “annunciatori” dopo essere stati accoppiati ai cantanti tramite sorteggio. Ad affiancare Carlo Conti nella gestione della serata ci sarà ancora Laura Pausini, presenza fissa in questa edizione, ma il cast si arricchirà di nuovi volti. Saliranno sul palco anche Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Le esibizioni di questa sera saranno sottoposte al giudizio del pubblico a casa attraverso il televoto (50%) e a quello della giuria delle radio (50%). 🔗 Leggi su Open.online

