Mi hanno invitato su Whatsapp ho fatto una controproposta e mi hanno ignorato Serve rispetto | anche Gros si unisce alla protesta dei tedofori di Milano-Cortina

Recentemente, Gros si unisce alla protesta dei tedofori di Milano-Cortina, sottolineando l'importanza del rispetto nelle comunicazioni. Un esempio è stato il suo episodio, quando dopo aver ricevuto un invito via WhatsApp e aver fatto una controproposta, è stato ignorato. La vicenda evidenzia come il rispetto reciproco sia fondamentale in ogni forma di dialogo, specialmente in iniziative di rilevanza pubblica e simbolica.

“Sono stato contattato circa un mese fa con un messaggio su Whatsapp in cui mi si chiedeva se avessi voglia di fare il tedoforo, in un posto che sinceramente non saprei dirvi neanche quale fosse”. La polemica sui tedofori delle olimpiadi di Milano – Cortina 2026 non si spegne. Anzi, continua ad alimentarsi. E questa volta – ancora a La Gazzetta dello Sport – a parlare è Piero Gros, oro nello slalom speciale ai Giochi di Innsbruck 1976 e vincitore due anni prima della Coppa del mondo di slalom gigante e di quella generale. Anche lui dimenticato, come altri. “ Io ho risposto con una proposta: ho scritto che lo avrei fatto molto volentieri, però a Milano insieme a tutti i medagliati olimpici azzurri di tutte le edizioni dei Giochi, perché ritengo che le Olimpiadi si facciano perché ci sono gli atleti e se gli atleti non sono invitati neanche a un’Olimpiade che si svolge in casa tanto vale stare a casa tutti”, ha spiegato Gros. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

