Una poltrona in platea per Sanremo costa come un iPhone | i nuovi prezzi del Festival 2026

Il Festival di Sanremo 2026 ha recentemente annunciato i nuovi prezzi dei posti in platea, suscitando alcune curiosità tra gli appassionati. Tra le variazioni, una poltrona in platea si avvicina al costo di un iPhone, portando alla ribalta il tema dei prezzi e dell’accessibilità. Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato, ma ha già emesso la sua prima nota decisamente stonata.

Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato, ma ha già emesso la sua prima nota decisamente stonata. Dopo anni di prezzi sostanzialmente invariati, il 2026 segna una svolta che fa discutere: il Comune ligure, in accordo con la Rai, ha deciso di aumentare il costo dei biglietti per il Teatro Ariston di circa il 20 per cento rispetto all'edizione precedente. Una decisione che ha immediatamente acceso il dibattito sui social network, dove migliaia di utenti hanno espresso perplessità e indignazione per cifre che trasformano la kermesse canora più famosa d'Italia in un lusso riservato a pochi. La giustificazione ufficiale parla di un necessario adeguamento a un mercato che vede una domanda di biglietti costantemente superiore all'offerta.

