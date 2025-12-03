Sanremo Giovani 2025 intervista esclusiva a Seltsam | Scusa mamma è nata quando vivevo a Milano lontano da mia madre Tommaso Paradiso è il mio padrino artistico

È un momento decisivo per Seltsam, nome d’arte di Lorenzo Giovanniello, che con il suo nuovo singolo “Scusa Mamma” ha conquistato l’accesso alla semifinale di Sanremo Giovani 2025. Disponibile dall’11 novembre su tutte le piattaforme digitali, il brano rappresenta uno dei capitoli più maturi e sentiti del percorso dell’artista, già considerato una delle voci più autentiche della nuova generazione. Scusa Mamma non cerca il colpo di scena, non punta su sonorità esasperate né su produzioni sovraccariche. Al contrario, Seltsam sceglie l’essenzialità: parole dirette, melodie che arrivano subito, un clima emotivo che appartiene alla dimensione più intima della Gen Z, capace di oscillare tra leggerezza e vulnerabilità. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva a Seltsam: “Scusa mamma è nata quando vivevo a Milano lontano da mia madre. Tommaso Paradiso è il mio padrino artistico”

