Sanremo spunta un fuorionda assurdo di Laura Pausini | cosa ha detto davvero? La frase sulla droga spiazza ma è vera?

La prima serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo è scivolata via senza incidenti, tra ritmo serrato e grande sintonia sul palco. Alla guida dello spettacolo Carlo Conti e Laura Pausini, coppia affiatata e precisa nella gestione dei tempi. Eppure, proprio negli ultimi minuti, un breve audio captato in diretta ha acceso il dibattito sui social. Pochi secondi, una frase indistinta e tanto è bastato per trasformare un momento di passaggio in un piccolo caso mediatico. Laura Pausini e le parole pronunciate fuorionda: cosa dice di Sal Da Vinci? Dopo aver annunciato Sal Da Vinci e il brano Per Sempre Sì, i due conduttori si sono spostati verso il backstage dell'Ariston. Proprio mentre l'artista stava per iniziare l'esibizione, il microfono di Pausini è rimasto aperto lasciando filtrare una frase poco comprensibile. Su X diversi utenti hanno ipotizzato di aver sentito «Lui si droga?», scatenando ironie e commenti a catena.

