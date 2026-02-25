Sanremo 2026 | fuorionda choc di Laura Pausini | scoppia il caso poi la verità sull’episodio

Laura Pausini ha fatto scalpore con una battuta improvvisa durante la prima serata di Sanremo 2026, a causa di un commento inatteso pronunciato tra una canzone e l’altra. La cantante ha risposto con tono deciso a una domanda di un giornalista, attirando immediatamente l’attenzione del pubblico. L’episodio ha generato discussioni sui social e ha aperto un dibattito sulla gestione degli imprevisti durante il festival. La verità sulla situazione resta da chiarire.

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è chiusa senza scossoni apparenti. Nessuna polemica, nessun imprevisto tecnico, nessun momento fuori copione. Sul palco del Teatro Ariston, Carlo Conti e Laura Pausini hanno guidato lo spettacolo con ritmo e sintonia, accompagnando il pubblico tra esibizioni e presentazioni con professionalità e leggerezza. Tutto è filato liscio, almeno fino agli ultimi minuti della diretta. Poco prima della conclusione, i due conduttori hanno introdotto Sal Da Vinci, in gara con il brano Per Sempre Sì. Dopo l’annuncio, si sono spostati verso il backstage, lasciando il centro del palco all’artista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sanremo 2026, choc su Laura Pausini durante il Festival: spuntano commentiDurante la prima serata di Sanremo 2026, Laura Pausini è stata al centro di un episodio inaspettato, causato da alcuni commenti sui social che hanno attirato l’attenzione del pubblico.

Striscia, tapiro a Laura Pausini e la 'stoccata' a Grignani: "A Sanremo mi dirai cosa è successo". Poi le parole sui fan di MengoniLa cantante Laura Pausini riceve un tapiro d’oro e si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026, questa volta come co-conduttrice con Carlo Conti.

Sanremo 2026, bufera su Laura Pausini Non la vogliamo sul palco

Temi più discussi: Olimpiadi, fuori onda choc: Evitiamo il bob israeliano. Scuse Rai ma è bufera; Fuorionda choc su Rai 2 nella gara di bob a quattro; Quello si d..a. Sanremo 2026, il fuorionda choc di Laura Pausini e scoppia forte il caso. Cosa è succeso in diretta (VIDEO); Fuorionda di Laura Pausini, l'audio dietro le quinte di Sanremo.

Sanremo 2026, tragedia sfiorata per la troupe Rai. La testimonianza choc: Pensavo fossero mortiUn van con a bordo inviati del programma La Volta Buona si è schiantato in autostrada con un'altra auto. Colpiti anche i membri della band Animeniacs. Ecco i dettagli. libero.it

Fuorionda. TonyPitony ha già vinto SanremoL’appuntamento quotidiano dal Festival firmato da Gino Castaldo: un curioso punto di vista su ciò che succede sul palco e soprattutto fuori ... repubblica.it

Sul palco di Carlo Conti e Laura Pausini, insieme al fascino internazionale di Can Yaman, si accendono i riflettori sulla classifica provvisoria secondo la giuria della sala stampa, tv e web Sono stati svelati solo i primi 5 artisti in testa alla classifica — senza ordi - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Tiziano Ferro, super ospite, accolto sul palco da Laura Pausini. La cantante, che in questo Festival è in veste di co-conduttrice, omaggia l'amico e collega chiedendo alla platea una standing ovation #Radio1 @SanremoRai @RaiPlay @Tizia x.com