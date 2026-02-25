Sanremo scontro sul termine femminista | le Bambole di Pezza | Necessario finché non c’è parità

Nella sala stampa radio-tv-web "Lucio Dalla" del Festival di Sanremo, non si è parlato solo di musica. Protagoniste dell’incontro con i media le Le Bambole di Pezza, finite al centro di un acceso botta e risposta con un giornalista che ha messo in discussione l’attualità del femminismo. Un confronto che, nel giro di poche ore, è rimbalzato sui social attraverso video diventati virali, accendendo il dibattito ben oltre le mura dell’Ariston. La miccia che ha acceso il dibattito. Tutto nasce da una domanda che suona più come una provocazione. Il cronista, di cui non sono stati resi noti nome e testata, ha suggerito che parlare di femminismo nel 2026 sia anacronistico: "Non pensate che questa contrapposizione sia un po’ vecchia? Siamo negli anni Duemila, la parità ormai c’è". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Bambole di Pezza: «La parola femminista è importante in una società in cui ancora non c'è parità. Noi non vogliamo comandare in casa, vogliamo potere ovunque»

