Sanremo | scaletta e orari della prima serata |Tiziano Ferro scalda l' Ariston Pausini doppio senso e imbarazzo sul palco

Tiziano Ferro ha aperto la prima serata di Sanremo 2026, portando energia e coinvolgimento tra il pubblico. La sua performance ha attirato l’attenzione, mentre sul palco si sono alternati artisti come Laura Pausini e Can Yaman, creando momenti di imbarazzo e sorris. La serata è stata caratterizzata anche da un omaggio a Pippo Baudo, che ha ricevuto applausi sinceri. L’evento ha preso il via con un ritmo vivace e tante sorprese.

La scaletta definitiva della prima serata di Sanremo 2026 - stasera su Rai 1 - prevede l'esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara. La fine della puntata è all'1.44. I conduttori sono Carlo Conti e Laura Pausini, con l'attore Can Yaman. Ospiti Tiziano Ferro, Olly, Gianna Pratesi - per omaggiare gli 80 anni della Repubblica - e l'attore Kabir Bedi. Ecco la scaletta definitiva con la lista dei cantanti in gara stasera in ordine di esibizione: 20.40 - Apertura 20.43 - La voce di Pippo Baudo presenta la serata. È il momento di Tiziano Ferro, il super ospite della prima serata che festeggia i 25 anni di "Xdono", il singolo d'esordio nel giugno 2001. Ferro inizia a cappella, poi insieme il teatro canta con lui. "Solo tu potevi farmi spegnere queste candeline così. Questo sig ll medley di Tiziano Ferro è previsto alle ore 22:30. L'esibizione prevede: "Ti scatterò una foto", "La differenza tra me e te", "Lo stadio" e "Perdono". Dopo uno scambio di battute con Conti, l'artista torna in scena con "Sono un grande".