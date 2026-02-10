Sanremo 2026 | Tiziano Ferro sul palco dell’Ariston Carlo Conti annuncia l’ospite d’onore per la prima serata

Questa mattina, Carlo Conti ha annunciato che Tiziano Ferro sarà il grande ospite della prima serata di Sanremo 2026. L’artista arriverà sul palco dell’Ariston martedì 24 febbraio, creando già grande attesa tra il pubblico e gli appassionati di musica.

Sanremo 2026 si prepara ad accogliere un ospite d’eccezione: Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival, martedì 24 febbraio. L’annuncio è stato diramato dal direttore artistico Carlo Conti attraverso i canali social, promettendo un momento di grande musica e emozione per il pubblico dell’Ariston. La notizia, giunta a metà giornata di oggi, 10 febbraio 2026, ha immediatamente fatto il giro dei social media, suscitando reazioni entusiaste tra i fan del cantautore di Latina e gli appassionati del Festival della canzone italiana. L’attesa per la performance di Ferro è già palpabile, considerando la sua lunga e brillante carriera e la sua capacità di toccare il cuore del pubblico con le sue ballate e i suoi ritmi coinvolgenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

