Serena Brancale si commuove durante la prima serata di Sanremo, dopo che il cantante omaggia i bambini di Gaza. La serata vede anche Kabir Bedi salire sul palco insieme a Can Yaman, mentre la scaletta prevede numeri musicali e momenti dedicati ai grandi nomi della musica italiana. La manifestazione si apre con un tributo a Pippo Baudo, attirando un pubblico di appassionati e curiosi. La serata prosegue con sorprese e esibizioni che coinvolgono vari artisti.

La scaletta definitiva della prima serata di Sanremo 2026 - stasera su Rai 1 - prevede l'esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara. La fine della puntata è all'1.44. I conduttori sono Carlo Conti e Laura Pausini, con l'attore Can Yaman. Ospiti Tiziano Ferro, Olly, Gianna Pratesi - per omaggiare gli 80 anni della Repubblica - e l'attore Kabir Bedi. Ecco la scaletta definitiva con la lista dei cantanti in gara stasera in ordine di esibizione: 20.40 - Apertura 20.43 - La voce di Pippo Baudo presenta la serata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Sanremo: scaletta e orari della prima serata | Meta omaggia i bimbi di Gaza, ovazione per Fedez e Masini. Tiziano Ferro scalda l'AristonSanremo 2026 inizia con un omaggio a Pippo Baudo, causa della presenza di molte star sul palco.

Il programma della prima serata di Sanremo 2026. Can Yaman sul palco con Kabir BediCan Yaman sale sul palco di Sanremo 2026 perché la sua presenza è stata confermata come ospite speciale.

Sanremo 2026, Serena Brancale in conferenza stampa parla di “Qui Con Me”, il brano per la mamma

