Sanremo 2026 inizia con un omaggio a Pippo Baudo, causa della presenza di molte star sul palco. Durante la serata, Meta ha dedicato un momento ai bambini di Gaza, ricevendo una standing ovation. Fedez e Masini sono stati acclamati dal pubblico, mentre Tiziano Ferro ha intrattenuto gli spettatori con la sua performance. La prima serata si conclude con l'attenzione puntata sulla scaletta e sugli orari ufficiali.

La scaletta definitiva della prima serata di Sanremo 2026 - stasera su Rai 1 - prevede l'esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara. La fine della puntata è all'1.44. I conduttori sono Carlo Conti e Laura Pausini, con l'attore Can Yaman. Ospiti Tiziano Ferro, Olly, Gianna Pratesi - per omaggiare gli 80 anni della Repubblica - e l'attore Kabir Bedi. Ecco la scaletta definitiva con la lista dei cantanti in gara stasera in ordine di esibizione: 20.40 - Apertura 20.43 - La voce di Pippo Baudo presenta la serata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Sanremo: scaletta e orari della prima serata | La gara: Levante, Fulminacci e ovazione per Fedez e Masini. Tiziano Ferro scalda l'AristonSanremo ha aperto con l’attenzione sul debutto di artisti come Levante, Fulminacci e l’ovazione per Fedez e Masini.

Sanremo: scaletta e orari della prima serata |Tiziano Ferro scalda l'Ariston. Pausini, doppio senso e imbarazzo sul palcoTiziano Ferro ha aperto la prima serata di Sanremo 2026, portando energia e coinvolgimento tra il pubblico.

Ed è subito 2007 #Sanremo2026 #tizianoferro - facebook.com facebook

Tiziano Ferro ti vogliamo sempre qua, non ci abbandonare mai, vieni ogni anno a Sanremo e ti facciamo vincere tutto. LO VUOI CAPIRE O NO #Sanremo2026 x.com