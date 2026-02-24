il programma della prima serata di sanremo 2026 can yaman sul palco con kabir bedi

Can Yaman sale sul palco di Sanremo 2026 perché la sua presenza è stata confermata come ospite speciale. La scelta di coinvolgerlo deriva dall’attenzione crescente intorno alla manifestazione e dalla volontà di attirare un pubblico più giovane. Accanto a lui, sul palco, si trova anche Kabir Bedi, che ha già collaborato con l’attore in passato. La serata si apre con l’atteso debutto di questa coppia sul palco dell’Ariston.

Sanremo, 26 febbraio 2026 – Ci siamo: Sanremo 2026 sta per cominciare! Il sipario dell’Ariston si alza questa sera, martedì 24 febbraio, e finalmente lo show canoro più atteso dell’anno avrà inizio. A fare da padrone di casa anche quest’anno è Carlo Conti – nella doppia veste di conduttore e direttore artistico – che ha dichiarato che quello del 2026 potrebbe essere il suo ultimo Festival. Accanto a lui, al suo esordio da co-conduttrice, si attende Laura Pausini e l’attore turco Can Yaman. Dagli ospiti ai cantanti in gara: ecco tutto ciò che c’è da sapere per aspettare al meglio la prima puntata della kermesse canora italiana per eccellenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sanremo 2026, Can Yaman sul palco con Kabir Bedi: "Carrambata tra i due Sandokan"Can Yaman ha partecipato a Sanremo 2026 perché ha condiviso il palco con Kabir Bedi.

Sanremo 2026, Can Yaman sul palco con Kabir Bedi. Conti: "Carrambata tra Sandokan. Pucci? Non vuol venire"Can Yaman partecipa a Sanremo 2026 come ospite, portando sul palco anche Kabir Bedi, suo collega e attore storico.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, gli artisti, gli ospiti e il programma della prima serata; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Crossing Futures: giunge al termine la prima edizione del programma di mentoring cross aziendale avviata a settembre 2025 da ENGIE Italia, Gruppo Il Sole 24 ORE, ING Italia e JLL.

Sanremo 2026, la scaletta della prima serataLa scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2026 stasera, martedì 24 febbraio ( qui il programma completo sera per sera), si aprirà con un omaggio a Pippo Baudo, conduttore di 13 edizioni d ... rockol.it

Scaletta prima serata Sanremo 2026, il programma di martedì 24 febbraio con Can Yaman, Tiziano Ferro e OllyIl programma della prima serata del Festival di Sanremo 2026: tutti i cantanti in gara, gli ospiti e i co-conduttori di martedì 24 febbraio ... virgilio.it

La - #CanYaman è sbarcato a Sanremo. Nella Conferenza Stampa di oggi del #FestivaldiSanremo è presente vicino a #CarloConti anche Can Yaman che condurrà insieme a lui e a #LauraPausini la puntata di questa sera. L’attore turco si è detto molto emozi - facebook.com facebook

Festival di Sanremo: stasera all'Ariston Can Yaman e Kabir Bedi. Ecco l' #ordine di #uscita dei 30 big di Francesco Fredella #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf x.com