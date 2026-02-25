Sanremo ha aperto con l’attenzione sul debutto di artisti come Levante, Fulminacci e l’ovazione per Fedez e Masini. La causa di questa prima serata coinvolge anche l’intervento di Tiziano Ferro, che ha catturato l’attenzione con la sua esibizione. Tra momenti di musica e omaggi, la serata si è concentrata sulla presenza di figure iconiche come Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman, pronti a intrattenere il pubblico fino a tarda sera.

La scaletta definitiva della prima serata di Sanremo 2026 - stasera su Rai 1 - prevede l'esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara. La fine della puntata è all'1.44. I conduttori sono Carlo Conti e Laura Pausini, con l'attore Can Yaman. Ospiti Tiziano Ferro, Olly, Gianna Pratesi - per omaggiare gli 80 anni della Repubblica - e l'attore Kabir Bedi. Ecco la scaletta definitiva con la lista dei cantanti in gara stasera in ordine di esibizione: 20.40 - Apertura 20.43 - La voce di Pippo Baudo presenta la serata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Sanremo: scaletta e orari della prima serata |Tiziano Ferro scalda l'Ariston. Pausini, doppio senso e imbarazzo sul palcoTiziano Ferro ha aperto la prima serata di Sanremo 2026, portando energia e coinvolgimento tra il pubblico.

Sanremo: scaletta e orari della prima serata |Ferro scalda l'Ariston, la 105enne e l'omaggio (con refuso) alla nascita della RepubblicaFerro ha aperto la prima serata di Sanremo 2026, portando sul palco un omaggio alla nascita della Repubblica.

Sanremo 2026 - Fulminacci alle prove con l'orchestra

Niente orchestra, niente arrangiamento per un inizio da sogno. TIZIANO FERRO emoziona l’Ariston con le sue musiche iconiche - facebook.com facebook

Tiziano Ferro ti vogliamo sempre qua, non ci abbandonare mai, vieni ogni anno a Sanremo e ti facciamo vincere tutto. LO VUOI CAPIRE O NO #Sanremo2026 x.com