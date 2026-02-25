Sanremo 2026 inizia con un omaggio a Pippo Baudo, causa di emozioni tra il pubblico. Durante la prima serata, Sal da Vinci riceve applausi calorosi, mentre Serena Brancale si commuove sul palco. Kabir Bedi si presenta insieme a Can Yaman, attirando l’attenzione degli spettatori. La scaletta prevede numerosi interventi e esibizioni, con orari già definiti. La kermesse prosegue con un ritmo serrato e grande partecipazione.

La scaletta definitiva della prima serata di Sanremo 2026 - stasera su Rai 1 - prevede l'esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara. La fine della puntata è all'1.44. I conduttori sono Carlo Conti e Laura Pausini, con l'attore Can Yaman. Ospiti Tiziano Ferro, Olly, Gianna Pratesi - per omaggiare gli 80 anni della Repubblica - e l'attore Kabir Bedi. Ecco la scaletta definitiva con la lista dei cantanti in gara stasera in ordine di esibizione: 20.40 - Apertura 20.43 - La voce di Pippo Baudo presenta la serata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Sanremo: scaletta e orari della prima serata | Serena Brancale commossa. Meta omaggia i bimbi di Gaza. Kabir Bedi con Can Yaman Serena Brancale si commuove durante la prima serata di Sanremo, dopo che il cantante omaggia i bambini di Gaza.

Il programma della prima serata di Sanremo 2026. Can Yaman sul palco con Kabir BediCan Yaman sale sul palco di Sanremo 2026 perché la sua presenza è stata confermata come ospite speciale.

Temi più discussi: Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serata; La scaletta della prima serata di Sanremo 2026: ordine di uscita dei cantanti, orari, ospiti e conduttori di stasera. Olly, il ricordo di Vessicchio, doppio senso di Pausini. Ora Enrico Nigiotti; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: ordine di uscita dei cantanti, orari, ospiti e conduttori; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata con gli orari di cantanti e ospiti.

Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serataLeggi su Sky TG24 l'articolo Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serata ... tg24.sky.it

Scaletta prima serata Sanremo: ordine uscita ufficiale (e orari) con tutti gli ospiti e i co-conduttoriLa scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2026 con il sipario che si alzerà tra poche ore. I 30 big in gara sono pronti a salire sul palco. Oggi, martedì 24 ... ilmessaggero.it

Serena Brancale si commuove per la canzone dedicata alla madre facebook

I favoriti di #Sanremo2026 secondo i bookmakers: 1. Serena Brancale 2. Fedez e Marco Masini 3. Sayf 4. Tommaso Paradiso 5. Ditonellapiaga x.com