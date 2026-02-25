Sanremo ricorda Ornella Vanoni | la nipote Camilla Ardenzi all’Ariston

A distanza di 61 anni dalla prima esibizione di Ornella Vanoni al Festival di Sanremo, la kermesse rende omaggio alla grande artista milanese scomparsa lo scorso novembre con una serie di tributi che attraversano memoria, musica e affetti familiari. Era il 1965 quando debuttò sul palco dell’Ariston con “Abbracciami”, avviando un percorso che l’avrebbe portata a quattro partecipazioni, fino all’ultima nel 1970 con “L’eternità”. Proprio questo brano sarà reinterpretato dalla nipote Camilla Ardenzi nella serata di mercoledì 25 febbraio, in uno dei momenti più attesi dell’edizione. Un omaggio dal forte valore simbolico, destinato a intrecciare la storia personale con quella artistica di una delle voci più iconiche della musica italiana. Il ricordo proseguirà anche nella serata delle cover, quando Patty Pravo canterà “Ti lascio una canzone” per celebrare l’amica e collega. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

