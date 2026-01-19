Camilla Ardenzi chi è la nipote di Ornella Vanoni che ha cantato con Diodato
Domenica 18 gennaio, durante lo speciale di Che Tempo Che Fa, Camilla Ardenzi ha fatto il suo debutto televisivo cantando insieme a Diodato il celebre brano Senza fine, scritto da Gino Paoli per la nonna, la grande Ornella Vanoni. È stato un momento emozionante, applaudito dai fan della cantante, che hanno invaso i social di commenti entusiasti. Una spettatrice ha scritto: " Sarà suggestione, ma ad un certo punto mi è sembrata Ornella. Bellissima e bravissima, molto emozionante ”. La giovane artista ha anche partecipato alla serata evento del Nove dedicata alla memoria della nonna, confermando il legame speciale che la univa a Ornella Vanoni e il suo amore per la musica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni, diventa cantante: userà il cognome della nonna?
Camilla Ardenzi, nipote della celebre cantante Ornella Vanoni, ha deciso di intraprendere la carriera musicale. La domanda che si pone è se utilizzerà il cognome della nonna per il suo percorso artistico. Questa scelta rappresenta un passo importante nella sua crescita nel mondo dello spettacolo, evidenziando il legame familiare e le aspettative che ne derivano. L’articolo analizza i dettagli di questa decisione e le potenziali implicazioni per il suo futuro.
Ornella Vanoni, la nipote per la prima volta in tv canta con Diodato. La bellissima interpretazione di "Senza fine". Il video
Chi sono Matteo e Camilla, nipoti di Ornella Vanoni/ L'omaggio dopo la scomparsa con "Senza fine" - Figli di Cristiano Ardenzi, avevano un rapporto bellissimo con la loro amata nonna
Sul Nove il debutto di Camilla Ardenzi che, ricordando la nonna, ha detto: "La sento, nella sua immortale poesia".
''Senza fine, Tu sei un attimo senza fine Non hai ieri Non hai domani'' Diodato e Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni cantano ''Senza Fine''
