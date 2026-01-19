Camilla Ardenzi chi è la nipote di Ornella Vanoni che ha cantato con Diodato

Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni, ha fatto il suo debutto televisivo domenica 18 gennaio durante lo speciale di Che Tempo Che Fa. In quell’occasione, ha interpretato insieme a Diodato il brano

Domenica 18 gennaio, durante lo speciale di Che Tempo Che Fa, Camilla Ardenzi ha fatto il suo debutto televisivo cantando insieme a Diodato il celebre brano Senza fine, scritto da Gino Paoli per la nonna, la grande Ornella Vanoni. È stato un momento emozionante, applaudito dai fan della cantante, che hanno invaso i social di commenti entusiasti. Una spettatrice ha scritto: " Sarà suggestione, ma ad un certo punto mi è sembrata Ornella. Bellissima e bravissima, molto emozionante ”. La giovane artista ha anche partecipato alla serata evento del Nove dedicata alla memoria della nonna, confermando il legame speciale che la univa a Ornella Vanoni e il suo amore per la musica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni, diventa cantante: userà il cognome della nonna?

Camilla Ardenzi, nipote della celebre cantante Ornella Vanoni, ha deciso di intraprendere la carriera musicale. La domanda che si pone è se utilizzerà il cognome della nonna per il suo percorso artistico. Questa scelta rappresenta un passo importante nella sua crescita nel mondo dello spettacolo, evidenziando il legame familiare e le aspettative che ne derivano. L’articolo analizza i dettagli di questa decisione e le potenziali implicazioni per il suo futuro.

Ornella Vanoni, la nipote per la prima volta in tv canta con Diodato. La bellissima interpretazione di "Senza fine". Il video

Ornella Vanoni e Diodato condividono per la prima volta il palco in tv, interpretando insieme

