Angelica Bove Nicolò Filippucci Mazzariello e il trio Soniko Blind & El Ma sono i vincitori di Sarà Sanremo 2025
Sarà Sanremo 2025 ha decretato i quattro vincitori che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte. Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello e il trio Soniko, Blind & El Ma si sono distinti durante la competizione, aprendo così la strada alla prossima edizione del celebre evento musicale.
Sarà Sanremo 2025 ha sancito i 4 concorrenti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte dal 24 al 28 febbraio 2026. Sono Nicolò Filippucci con "Laguna" e Angelica Bove con "Mattone": si aggiungono da Area Sanremo Mazzariello con "Amarsi per lavoro" e il trio composto da Soniko, Blind & El Ma con. Fanpage.it
Angelica con “La notte” di Arisa commuove Ambra | X Factor 2023 AUDIZIONI
Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello e il trio Soniko, Blind & El Ma sono i vincitori di Sarà Sanremo 2025 - Sarà Sanremo 2025 ha sancito i 4 concorrenti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte dal 24 al 28 febbraio 2026 ... fanpage.it
Festival di Sanremo 2026, ecco i titoli e la presentazione dei 30 Big in gara. Angelica Bove e Nicolò Filippucci promossi tra le Nuove Proposte - Svelati i titoli delle canzoni dei 30 Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026. ilfattoquotidiano.it
Il primo dei due pugliesi in gara, non riesce a superare la finalissima di #sanremogiovani. Welo non supera il duello con Angelica Bove - facebook.com facebook
Saranno Nicolò Filippucci, ANTONIA, Seltsam, Welo, SENZA CRI e Angelica Bove i finalisti di Sanremo Giovani in onda Domenica 14 Dicembre un prima serata su TAI 1 #Sanremo2026 #SanremoGiovani x.com