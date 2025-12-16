L’Umbria cala il tris a Sanremo Nicolò Filippucci vola al Festival Nuove Proposte c’è anche Blind

L’Umbria conferma il suo talento musicale con Nicolò Filippucci, che si aggiudica la vittoria a “Sarà Sanremo” e si prepara a partecipare al Festival di Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte. Un traguardo importante per l’artista e per la regione, che si distingue ancora una volta nel panorama musicale italiano.

Nicolò Filippucci trionfa a “Sarà Sanremo“e vola al Festival di Sanremo 2026 tra le ’Nuove Proposte’. Ma tutta l’Umbria sarà grande protagonista sul palco dell’Ariston visto che in gara tra i giovani ci sarà anche il perugino Blind e nella categoria dei Big Michele Bravi, il cantautore di Città di Castello che porterà il brano ‘Prima o poi’. La vittoria per Filippucci è arrivata domenica sera in diretta su Rai 1: il lanciatissimo cantante di Corciano (molto amato per la sua partecipazione ad “Amici“ di Maria De Filippi) ha conquistato il posto tra le Nuove Proposte insieme ad Angelica Bove, durante la finale di “Sarà Sanremo“, esibendosi live con il suo brano “Laguna“ insieme agli cinque finalisti. Lanazione.it

