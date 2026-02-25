Sanremo Miss Italia contro il brano di Ditonellapiaga | Testo offensivo

Sanremo, 25 febbraio 2026 – Il Concorso Miss Italia annuncia possibili azioni giudiziarie contro Ditonellapiaga, contestando “l’uso indebito della denominazione ‘Miss Italia’” impiegata come titolo di un brano musicale e dell’album che lo contiene. In una nota, i rappresentanti del concorso sostengono che il testo della canzone includerebbe anche “espressioni e giudizi ritenuti lesivi della dignità e dell’onore delle ragazze che partecipano al Concorso”, con un impatto ritenuto negativo sui diritti esclusivi legati al marchio e sull’immagine della manifestazione. Secondo quanto riportato nella comunicazione, la condotta contestata sarebbe “gravemente pregiudizievole” non solo per la denominazione “Miss Italia”, ma anche per la reputazione del concorso e delle sue partecipanti. Da qui la decisione, spiegano gli organizzatori, di affidare mandato agli avvocati Pieremilio Sammarco e Vincenzo Larocca per intraprendere “le più opportune azioni giudiziarie” finalizzate a inibire l’ulteriore utilizzo del nome e a ottenere il risarcimento dei danni “subiti e subendi”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ditonellapiaga, Che fastidio!, testo del brano in gara a Sanremo 2026Ditonellapiaga porta a Sanremo 2026 il brano Che fastidio!, un pezzo che mette in luce le piccole azioni quotidiane che infastidiscono molti.

