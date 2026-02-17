Ditonellapiaga Che fastidio! testo del brano in gara a Sanremo 2026

Ditonellapiaga porta a Sanremo 2026 il brano Che fastidio!, un pezzo che mette in luce le piccole azioni quotidiane che infastidiscono molti. La cantante romana ha scritto una canzone che critica senza mezzi termini alcuni comportamenti comuni, come l’uso eccessivo dei social o il modo di parlare di certe persone. Il testo si concentra su dettagli concreti, come le telefonate inutili o le mode passeggere, evidenziando come queste abitudini possano disturbare chi le vive.

Ditonellapiaga sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con Che fastidio!, irriverente elenco di abitudini e atteggiamento da condannare del giorno d’oggi, ecco il testo. Ditonellapiaga torna in gara al Festival di Sanremo con Che fastidio!, brano energico e pungente che segna un passo importante nel nuovo percorso artistico della cantautrice romana. Il pezzo nasce da un momento di crisi personale e musicale, ribalta le aspettative e trasforma l’autoironia in motore creativo. La scrittura diretta e tagliente fa del brano uno spaccato sincero e ironico delle piccole e grandi inconvenienze della vita quotidiana, di quella strana sensazione di sentirsi fuori posto raccontata in modo ironico, pungente e mai giudicante, attraverso tutto ciò che può dar fastidio nella vita di tutti i giorni e nel frenetico mondo di Margherita. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

